Шарапова выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества - Советский спорт
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29 июня 2019 10:43ТеннисСпирин Дмитрий

Шарапова выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества

Российская теннисистка Мария Шарапова в инстаграме выложила фото в футболке с поддержкой ЛГБТ-сообщества.

На ней радужными буквами написано «Все заслуживают любви».

Прибыль от продажи этой футболки дизайнер направит в фонд, который занимается борьбой за права человека.

В этом наряде Шарапова открывала отдел по продаже своих конфет в лондонском магазине Kingdom Of Sweets.

На следующей неделе Мария Шарапова стартует на Уимблдоне-2019. Ее соперницей в первом круге станет Полин Пармантье.

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