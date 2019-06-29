Шарапова выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества

На ней радужными буквами написано «Все заслуживают любви».
Прибыль от продажи этой футболки дизайнер направит в фонд, который занимается борьбой за права человека.
В этом наряде Шарапова открывала отдел по продаже своих конфет в лондонском магазине Kingdom Of Sweets.
На следующей неделе Мария Шарапова стартует на Уимблдоне-2019. Ее соперницей в первом круге станет Полин Пармантье.
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