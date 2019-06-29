Шарапова выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества

Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных Ближайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.

Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео) Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подряд Россиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.

Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимит Прославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.

«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому Шараповой Звезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.

Как идти по такой сетке? Шараповой досталось на Уимблдоне В пятницу в Лондоне прошла жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Своих соперников по первому раунду узнали 14 россиян, пробившихся в основу Уимблдона. «Советский спорт» изучил сетки чемпионата.

Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! Эксклюзив Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца.

Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛ Известный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии.

На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф «Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.

Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться 22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.

Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава Домрачева Среди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!

Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории! Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.