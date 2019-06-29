Плишкова выиграла турнир в Истбурне - Советский спорт
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29 июня 2019 15:53ТеннисСпирин Дмитрий

Плишкова выиграла турнир в Истбурне

Чешская теннисистка Каролина Плишкова выиграла травяной турнир в английском Истбурне.

В финале Плишкова переиграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер со счетом 6:1, 6:4.

На следующей неделе обе теннисистки стартуют на Уимблдоне-2019.

Кербер является действующей чемпионкой главного турнира на траве.

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