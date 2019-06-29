Плишкова выиграла турнир в Истбурне

В финале Плишкова переиграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер со счетом 6:1, 6:4.
На следующей неделе обе теннисистки стартуют на Уимблдоне-2019.
Кербер является действующей чемпионкой главного турнира на траве.
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