Шарапова из-за травмы не смогла доиграть матч первого круга на Уимблдоне против Парментье

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. При счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу французской спортсменки Шарапова отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.
За время матча Шарапова реализовала пять брейк-пойнтов из 11 и допустила восемь двойных ошибок. На счету ее соперницы два эйса, шесть реализованных брейк-пойнта из 12, а также две двойные ошибки.
В следующем матче на турнире соперницей Парментье станет испанка Карла Суарес-Наварро, ранее обыгравшая австралийку Саманту Стосур (6:2, 7:5).
Напомним, что третий в сезоне турнир серии Большого шлема, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, проходит на травяных кортах Лондона и завершится 14 июля.
Добавим, что действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер. Шарапова побеждала на турнире в 2004 году, дошла до финала в 2011-м и была в полуфинале в 2005, 2006 и 2015 годах.
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