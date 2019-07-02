Шарапова из-за травмы не смогла доиграть матч первого круга на Уимблдоне против Парментье Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла француженке Полин Парментье в первом раунде турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. При счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу французской спортсменки Шарапова отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

За время матча Шарапова реализовала пять брейк-пойнтов из 11 и допустила восемь двойных ошибок. На счету ее соперницы два эйса, шесть реализованных брейк-пойнта из 12, а также две двойные ошибки.

В следующем матче на турнире соперницей Парментье станет испанка Карла Суарес-Наварро, ранее обыгравшая австралийку Саманту Стосур (6:2, 7:5).

Напомним, что третий в сезоне турнир серии Большого шлема, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, проходит на травяных кортах Лондона и завершится 14 июля.

Добавим, что действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер. Шарапова побеждала на турнире в 2004 году, дошла до финала в 2011-м и была в полуфинале в 2005, 2006 и 2015 годах.