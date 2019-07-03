Кудерметова проиграла Возняцки

Россиянка Вероника Кудерметова уступила датчанке Каролин Возняцки в матче второго круга Уимблдона – 6:7 (5:7), 3:6.
Матч продолжался 107 минут. Россиянка подала шесть эйсов, совершила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта. У Возняцки – один эйс, одна двойная ошибка и два брейк-пойнта из 12.
Напомним, что 27 мая Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос».
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