Возняцки проиграла Чжан Шуай в третьем круге «Уимблдона»

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Первый трофей Мусаева: «Краснодар» выиграл австрийский турнир На предсезонном сборе в Австрии команда Мурада Мусаева выиграла три матча из трех.

Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось? Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.

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