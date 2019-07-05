Возняцки проиграла Чжан Шуай в третьем круге «Уимблдона» - Советский спорт
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05 июля 2019 14:50ТеннисЛипкин Антон

Возняцки проиграла Чжан Шуай в третьем круге «Уимблдона»

Матч продолжался 1 час 21 минуту.

19-я ракетка мира Каролин Возняцки завершила выступление в одиночном разряде турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон».

В третьем круге 28-летняя датская теннисистка потерпела поражение от Чжан Шуай из Китая, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге. За 1 час 21 минуту матч завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Чжан Шуай станет победитель пары Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария).

Лондон (Великобритания)
Турнир серии «Большого шлема» «Уимблдон»
Призовой фонд 38 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг

Чжан Шуай (Китая) – Каролин Возняцки (Дания, 14) – 6:4, 6:2

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