Возняцки проиграла Чжан Шуай в третьем круге «Уимблдона»

19-я ракетка мира Каролин Возняцки завершила выступление в одиночном разряде турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон».
В третьем круге 28-летняя датская теннисистка потерпела поражение от Чжан Шуай из Китая, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге. За 1 час 21 минуту матч завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.
Следующей соперницей Чжан Шуай станет победитель пары Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария).
Лондон (Великобритания)
Турнир серии «Большого шлема» «Уимблдон»
Призовой фонд 38 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Чжан Шуай (Китая) – Каролин Возняцки (Дания, 14) – 6:4, 6:2
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