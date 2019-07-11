В четверг пройдут полуфиналы женского одиночного разряда «Уимблдона» Свитолина сыграет с Халеп, Уильямс – со Стрыцовой.

В четверг на третьем в году турнире серии «Большого шлема» «Уимблдоне» в Лондоне пройдут два полуфинала в женском одиночном разряде.

В 15:00 на корт выйдут Симона Халеп из Румынии и Элина Свитолина из Украины. Счет личных встреч теннисисток – 4:3 в пользу Свитолиной. В нынешнем году они провели друг с другом один матч – в полуфинале турнира в Дохе на харде, где Халеп была сильнее в трех сетах (6:3, 3:6, 6:4).

Во втором полуфинале в 16:30 Серена Уильямс из США сыграет с Барборой Стрыцовой из Чехии. Американка выиграла все три матча у соперницы, не отдав ей ни одного сета, в том числе в 2012 году в первом круге Уимблдона (6:2, 6:4). Еще две игры состоялись на Australian Open в 2012 и 2017 годах.