Надаль квалифицировался на Итоговый турнир ATP - Советский спорт
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11 июля 2019 12:05ТеннисГичунцев Артур

Надаль квалифицировался на Итоговый турнир ATP

В прошлом году уроженец Манакора пропустил соревнования из-за проблем со здоровьем.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир АТР, о чем сообщает пресс-служба организации.

Накануне, 10 июля, он одержал победу над американцем Сэмом Куэрри и вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Роджером Федерером.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет 38 млн фунтов. В прошлом году эти соревнования выиграл Новак Джокович из Сербии.

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