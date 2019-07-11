Надаль квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир АТР, о чем сообщает пресс-служба организации.
Накануне, 10 июля, он одержал победу над американцем Сэмом Куэрри и вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Роджером Федерером.
Добавим, что призовой фонд турнира составляет 38 млн фунтов. В прошлом году эти соревнования выиграл Новак Джокович из Сербии.
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