Уильямс победила Стрыцову и сыграет с Халеп в финале Уимблдона

Серена Уильямс из США обыграла чешскую теннисистку Барбору Стрыцову в ¼ финала Уимблдона.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, а ее продолжительность составила 59 минут.
Таким образом, Уильямс сыграет в решающем матче с представительницей Румынии Симоной Халеп, которая впервые в карьере пробилась в финал.
Добавим, что в прошлом году эти соревнования выиграла Анжелика Кербер из Германии.
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