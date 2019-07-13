Халеп переиграла Серену Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон - Советский спорт
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13 июля 2019 17:13Теннис

Халеп переиграла Серену Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон

Румынская теннисистка Симона Халеп переиграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона.

Встреча продолжалась 57 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 27-летней румынской спортсменки. За время матча Халеп один раз подала на вылет и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету 37-летней американки, для которой это был 11-й финал Уимблдона в карьере, один эйс, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что для Халеп это был первый финал Уимблдона в карьере. Ранее лучшим достижением румынской теннисистки на турнире был выход в полуфинал (2014 год). Всего на турнирах серии Большого шлема Халеп играла в пятый раз, одержав до этого лишь одну победу («Ролан Гаррос – 2018»).

Отметим, что для Халеп эта победа стала второй в 11-ти встречах против Серены Уильямс.

Уимблдонский турнир, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, завершится 14 июля.

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