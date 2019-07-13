Симона Халеп: Это был лучший матч в моей карьере - Советский спорт
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13 июля 2019 17:48Теннис

Симона Халеп: Это был лучший матч в моей карьере

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свою победу над американкой Сереной Уильямс в финале Уимблдона (6:2, 6:2).

- Это был лучший матч в моей карьере. У меня не хватает слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую. Я знала, что во время матча не будет времени на эмоции. Я просто вышла на корт и старалась сыграть как можно лучше. Держать в руках этот трофей - невероятное чувство.

Это была мечта моей мамы, с тех пор как мне исполнилось десять лет. Она сказала, что если я хочу чего-то добиться в теннисе, я обязана сыграть в финале Уимблдона. И вот этот день настал, и я хотела бы поблагодарить своих родителей за это, - приводит слова 27-летней румынки Sky Sports.

Напомним, что для Халеп это был первый финал Уимблдона в карьере. Ранее лучшим достижением румынской теннисистки на турнире был выход в полуфинал (2014 год).

Для Халеп это 19-й титул в карьере и второй на турнирах Большого шлема. Ранее румынская спортсменка побеждала на Открытом чемпионате Франции в 2018 году.

Добавим, что Уимблдонский турнир, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, завершится 14 июля.

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