Роджер Федерер – после матча с Джоковичем: В 37 лет еще не все кончено (видео) Встреча прошла в Лондоне.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями после поражения от Новака Джоковича (Сербия) в финале Уимблдона.

«Надеюсь, мой пример покажет людям, что в 37 лет еще не все кончено. Я выложился на сто процентов. Сейчас мне нужно время, чтобы восстановиться физически, но я хотя бы могу стоять», – заявил швейцарец после матча, который длился почти пять часов.

Победив Федерера, Джокович в пятый раз за карьеру выиграл Уиблдон. Отметим, что их матч стал самым продолжительным в истории турнира.