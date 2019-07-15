Роджер Федерер: Не знаю, что чувствую сейчас. Упущена невероятная возможность Турнир прошел в Лондоне.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер дал комментарий после поражения от Новака Джоковича (Сербия) в финале Уимблдона.

«В этом матче было много хорошего, не все так плохо. Сейчас больно, но как и любое поражение на Уимблдоне. Все идет от головы. Я хочу двигаться дальше, а не впадать в депрессию из-за потрясающего теннисного матча.

Не знаю, что чувствую сейчас. Упущена такая невероятная возможность, не могу в это поверить. Но так есть», – цитирует швейцарца «Чемпионат».