Федерер не сыграет в Монреале Швейцарец будет отдыхать до турнира в Цинциннати.

Третья ракетка мира Роджер Федерер объявил о том, что не сыграет в этом году на турнире серии «Мастерс» Rogers Cup в Монреале, сообщает Sportsnet.ca.

«Еще неделю назад мы с командой решили, что я пропущу Монреаль, – сказал 37-летний швейцарец на пресс-конференции после поражения от Новака Джоковича в финале «Уимблдона». – Мне просто нужно уделить себе немного времени. Хотелось бы, конечно, больше. Так что я отдохну и буду готовиться к Цинциннати, чтобы снова набрать форму».

Напомним, накануне Федерер проиграл Джоковичу на тай-брейке финала «Уимблдона» (6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7)).

Турнир Western & Southern Open пройдет в Цинциннати с 11 по 18 августа.