Самсонова проиграла во втором круге турнира в Лозанне

Россиянка Людмила Самсонова проиграла китаянке Хань Синьюнь во втором круге турнира в Лозанне (Швейцария).
Встреча завершилась со счетом 5:7 4:6, а ее продолжительность составила 1 час 36 минут.
На старте турнира 20-летняя россиянка обыграла француженку Парментье Полин.
Что касается Хань, то китаянка проведет следующий матч против победительницы пары Бернарда Пера (США) – Каролин Гарсия (Франция).
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