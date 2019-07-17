Самсонова проиграла во втором круге турнира в Лозанне - Советский спорт
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17 июля 2019 15:30ТеннисГичунцев Артур

Самсонова проиграла во втором круге турнира в Лозанне

Призовой фонд соревнований составляет 226 тысяч долларов.

Россиянка Людмила Самсонова проиграла китаянке Хань Синьюнь во втором круге турнира в Лозанне (Швейцария).

Встреча завершилась со счетом 5:7 4:6, а ее продолжительность составила 1 час 36 минут.

На старте турнира 20-летняя россиянка обыграла француженку Парментье Полин.

Что касается Хань, то китаянка проведет следующий матч против победительницы пары Бернарда Пера (США) – Каролин Гарсия (Франция).

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