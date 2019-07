Кафельников официально включен в Зал теннисной славы

«Я очень благодарен за признание, полученным от мирового теннисного сообщества, что наши имена навеки останутся в этом замечательном месте», - приводит слова Кафельникова официальный Twitter Tennis Hall of Fame.

Добавим, что также в Зал теннисной славы были включены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

Напомним, что Кафельников — экс-первая ракетка мира, в его активе победы на 26 турнирах ATP в одиночном разряде, в том числе Открытых чемпионатов Австралии (1999 год) и Франции (1996), а также на 27 турнирах ATP в парном разряде, включая «Ролан Гаррос» (1996, 1997, 2002) и US Open (1997). Кроме этого на счету российского спортсмена золото Олимпиады в Сиднее (2000). Также составе сборной России Кафельников выиграл Кубок Дэвиса (2002).

«Very thankful we will be recognized by the tennis community in such a way that our names will be in this wonderful place forever.” -@KYevgeni #TennisHallofFame pic.twitter.com/q2kU1TmDJ8