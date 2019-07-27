Басилашвили победил Зверева и вышел в финал турнира в Гамбурге

Встреча продолжалась 3 часа 7 минут. За время матча Басилашвили четыре раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Зверева 14 эйсов и девять ошибок на подаче.
Добавим, что Басилашвили в финале турнира встретится с победителем пары Андрей Рублев (Россия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания).
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