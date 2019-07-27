Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале турнира ATP в Гамбурге.
Счет встречи – 4:6, 7:5, 6:1. Поединок продолжался час и 53 минуты.
На счету Рублева 11 эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В финале россиянин сыграет с Николозом Басилашвили из Грузии.
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