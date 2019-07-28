Рублев уступил Басилашвили в финале турнира в Гамбурге - Советский спорт
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28 июля 2019 15:18ТеннисКоноплев Александр

Рублев уступил Басилашвили в финале турнира в Гамбурге

16-й номер рейтинга победил 78-ю ракетку мира.

Россиянин Андрей Рублев проиграл грузину Николозу Басилашвили в финале турнира ATP в Гамбурге – 5:7, 6:4, 3:6.

Матч продолжался два часа девять минут.

Рублев чаще подавал навылет (пять против трех), реже совершал двойные ошибки (четыре против шести) и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

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