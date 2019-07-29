Медведев опустился на десятое место в рейтинге ATP, Рублев вернулся в топ-50 Российского теннисиста опередил Фоньини.

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В первой десятке обновленного рейтинга ATP произошло одно изменение. Даниил Медведев опустился на десятое место, пропустив вперед Фабио Фоньини из Италии. При этом у обоих теннисистов одинаковое количество очков (2625).

Первая ракетка России Карен Хачанов сохранил за собой восьмую позицию. Отметим, что Андрей Рублев, дошедший до финала турнира в Гамбурге, переместился на 29 позиций вверх и вернулся в топ-50.

Рейтинг ATP

Положение на 29 июля 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 7460

4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 4595

5. (5) Александр Зверев (Германия) – 4415

6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 4045

7. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 4040

8. (8) Карен Хачанов (Россия) – 2890

9. (10) Фабио Фоньини (Италия) – 2625

10. (9) Даниил Медведев (Россия) – 2625

11. (11) Кевин Андерсон (ЮАР) – 2500

12. (12) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2380

13. (13) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2215

14. (15) Борна Чорич (Хорватия) – 2195

15. (14) Джон Изнер (США) – 2040

16. (16) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1975

17. (17) Марин Чилич (Хорватия) – 1940

18. (18) Давид Гоффен (Бельгия) – 1860

19. (19) Гаэль Монфис (Франция) – 1770

20. (21) Милош Раонич (Канада) – 1765…

49. (78) Андрей Рублев (Россия) – 996