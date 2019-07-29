Потапова поднялась на 22 места в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова переместилась на 75-е место в чемпионской гонке WTA.
18-летняя Потапова дошла до полуфинала турнира в Юрмале, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии. Благодаря этому выступлению она поднялась на 22 места. В свою очередь Севастова после победы на домашнем турнире вошла в топ-20.
Лучшей среди представительниц России в чемпионской гонке остается Вероника Кудерметова, сохранившая 38-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 29 июля 2019 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 4885 очков
2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 4427
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 4166
4. (4) Петра Квитова (Чехия) – 3765
5. (5) Кики Бертенс (Голландия) – 3401
6. (6) Наоми Осака (Япония) – 3156
7. (7) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2758
8. (8) Джоанна Конта (Великобритания) – 2448
9. (9) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2390
10. (10) Элина Свитолина (Украина) – 2289
11. (11) Анжелик Кербер (Германия) – 2115
12. (12) Серена Уильямс (США) – 2050
13. (13) Бьянка Андрееску (Канада) – 1827
14. (14) Петра Мартич (Хорватия) – 1712
15. (15) Аманда Анисимова (США) – 1624
16. (16) Слоан Стивенс (США) – 1453
17. (17) София Кенин (США) – 1447
18. (29) Анастасия Севастова (Латвия) – 1425
19. (18) Донна Векич (Хорватия) – 1397
20. (19) Барбора Стрыцова (Чехия) – 1394…
38. (38) Вероника Кудерметова (Россия) – 921…
43. (43) Екатерина Александрова (Россия) – 869…
54. (53) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 728…
65. (63) Анна Блинкова (Россия) – 619…
75. (97) Анастасия Потапова (Россия) – 561…
77. (75) Маргарита Гаспарян (Россия) – 530…
79. (76) Наталья Вихлянцева (Россия) – 524…
94. (92) Виталия Дьяченко (Россия) – 473…
98. (95) Дарья Касаткина (Россия) – 453
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