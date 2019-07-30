Касаткина обыграла Бузарнеску и вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе - Советский спорт
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30 июля 2019 10:39Теннис

Касаткина обыграла Бузарнеску и вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина представительницу Румынии Михаэлу Бузарнеску в первом раунде турнира в Сан-Хосе.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2. За время матча Касаткина один раз подала навылет, реализовала пять из шести брейк-пойнтов совершила четыре двойные ошибки и. На счету румынской теннисистки один реализованный брейк-пойнт из одного, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в следующем раунде Касаткина сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Отметим, что еще одна российская спортсменка Екатерина Александрова в первом круге проиграла Марии Саккари из Греции со счетом 1:6, 4:6.

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