Касаткина обыграла Бузарнеску и вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2. За время матча Касаткина один раз подала навылет, реализовала пять из шести брейк-пойнтов совершила четыре двойные ошибки и. На счету румынской теннисистки один реализованный брейк-пойнт из одного, а также три двойные ошибки.
Добавим, что в следующем раунде Касаткина сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Отметим, что еще одна российская спортсменка Екатерина Александрова в первом круге проиграла Марии Саккари из Греции со счетом 1:6, 4:6.
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