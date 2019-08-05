Потапова уступила Бенчич в первом круге турнира в Торонто - Советский спорт
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05 августа 2019 20:34ТеннисКоноплев Александр

Потапова уступила Бенчич в первом круге турнира в Торонто

12-я ракетка мира оказалась сильнее.

Россиянка Анастасия Потапова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге турнира в Торонто – 2:6, 1:6.

Встреча продолжалась 65 минут.

На счету Потаповой – два эйса и пять реализованных брейк-пойнта из десяти.

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