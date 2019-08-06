Шарапова проиграла Контавейт в первом круге турнира в Торонто - Советский спорт
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06 августа 2019 06:11Теннис

Шарапова проиграла Контавейт в первом круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла эстонке Анетт Контавейт в первом раунде турнира в Торонто.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу эстонской теннисистки. За время матча Шарапова семь раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из восьми и допустила восемь двойных ошибок. На счету ее соперницы один эйс, четыре реализованных брейк-пойнта из 12, а также шесть двойных ошибок.

Добавим, что следующей соперницей Контавейт станет победительница встречи Винус Уильямс (США) - Карла Суарес-Наварро (Испания).

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