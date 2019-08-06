Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто - Советский спорт
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06 августа 2019 20:32ТеннисКоноплев Александр

Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто

Уже в следующем матче будет серьезный соперник.

Россиянка Екатерина Александрова обыграла японку Мисаки Дои в первом круге турнира в Торонто – 6:2, 6:2.

Матч продолжался 58 минут. В следующем круге россиянка сыграет с победителем пары Чжан Шуай (Китай) – Анастасия Севастова (Латвия),

Александрова подала девять эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

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