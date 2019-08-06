Шарапова заняла седьмое место в рейтинге Forbes

Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира.
В топ-15 попали россиянка Мария Шарапова (седьмое место) и украинка Элина Свитолина (девятое место).
За последний год Шарапова заработала семь миллионов долларов: один миллион призовыми и шесть – рекламные.
Возглавила список американская теннисистка Серена Уильямс с 29,2 млн долларов.
1. Серена Уильямс (США, теннис) – 29,2 млн долларов
2. Наоми Осака (Япония, теннис) – 24,3
3. Анжелик Кербер (Германия, теннис) – 11,8
4. Симона Халеп (Румыния, теннис) – 10,2
5. Слоан Стивенс (США, теннис) – 9,6
6. Каролина Возняцки (Дания, теннис) – 7,5
7. Мария Шарапова (Россия, теннис) – 7
8. Каролина Плишкова (Чехия, теннис) – 6,3
9. Элина Свитолина (Украина, теннис) – 6,1
10. Винус Уильямс (США, теннис) – 5,9
10. Гарбинье Мугуруса (Испания, теннис) – 5,9
12. Алекс Морган (США, футбол) – 5,8
13. Пусарла Венката Синдху (Индия, бадминтон) – 5,5
13. Мэдисон Киз (США, теннис) – 5,5
15. Ария Джутанугарн (Таиланд, гольф) – 5,3