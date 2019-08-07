Павлюченкова победила Соболенко в Торонто

44-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA Rogers Cup presented by National Bank в Торонто.
В ночь на среду 28-летняя российская теннисистка нанесла поражение Арине Соболенко из Белоруссии, которая занимает девятое место в мировом рейтинге.
За 2 часа 11 минут Павлюченкова оформила победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5.
Во втором круге ее соперницей станет Елена Остапенко из Латвии, которая выбила из борьбы Каролин Гарсия из Франции (6:3, 6:3).
Торонто (Канада)
Турнир WTA Rogers Cup presented by National Bank
Призовой фонд 2 830 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Арина Соболенко (Белоруссия, 9) – 3:6, 6:3, 7:5
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