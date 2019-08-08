Павлюченкова уступила Остапенко на турнире в Торонто

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.

В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнир Свои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео) Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

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Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

Александр Мейтин: Не хотите, чтобы вас разували – не ходите на стадион Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками рассказал о взаимодействии лиги и МВД, перспективах замены полицейских на ЧОП и досмотре в Казани.

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Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита» В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача.

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