Павлюченкова уступила Остапенко на турнире в Торонто

В матче второго круга престижного турнира в Торонто латвийка Елена Остапенко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову – 6:2, 2:6, 6:4.
Матч продолжался 108 минут.
На счету Павлюченковой два эйса и семь реализованных брейк-пойнтов из 12. В свою очередь Остапенко четыре раза подала навылет и восемь реализованных брейк-пойнтов из 11.
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