Павлюченкова уступила Остапенко на турнире в Торонто - Советский спорт
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08 августа 2019 00:33ТеннисКоноплев Александр

Павлюченкова уступила Остапенко на турнире в Торонто

82-я ракетка мира нанесла поражение 44-й.

В матче второго круга престижного турнира в Торонто латвийка Елена Остапенко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову – 6:2, 2:6, 6:4.

Матч продолжался 108 минут.

На счету Павлюченковой два эйса и семь реализованных брейк-пойнтов из 12. В свою очередь Остапенко четыре раза подала навылет и восемь реализованных брейк-пойнтов из 11.

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