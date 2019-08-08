Медведев обыграл Гарина и поспорит с Тимом за полуфинал турнира в Монреале - Советский спорт
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08 августа 2019 23:41ТеннисГичунцев Артур

Медведев обыграл Гарина и поспорит с Тимом за полуфинал турнира в Монреале

Призовой фонд соревнований превышает 6 млн долларов.

Россиянин Даниил Медведев оказался сильнее чилийца Кристьяна Гарина в матче 3-го круга турнира в Монреале (Канада).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 10 минут.

Таким образом, Медведев вышел в четвертьфинал, где сыграет против австрийца Доминика Тима.

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