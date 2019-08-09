Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале, где сыграет против Зверева

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд Фетисова Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах.

Олег Кононов: Мы строим новый коллектив. Затем уже будем работать над игрой Пресс-конференция главного тренера «Спартака» после гостевой победы над швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы.

Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лиги Финн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ.

Александр Панов: Понсе нужен гол в ворота «Туна». С передачи Шюррле Бывший форвард «Зенита» и швейцарской «Лозанны», а теперь болельщик «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Туна» и мнением о перестройке в клубе.

Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родни Ровно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.

Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? «Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.

Главному российскому тренеру-победителю Валерию Газзаеву – 65! «Советский спорт» поздравляет обладателя Кубка УЕФА-2005 с днем рождения! Везде его именуют «первым» россиянином, выигравшим еврокубок. Мы уточним: не просто Первый, а Единственный!

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.