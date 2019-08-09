Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале, где сыграет против Зверева - Советский спорт
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09 августа 2019 01:41ТеннисГичунцев Артур

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале, где сыграет против Зверева

Призовой фонд соревнований составляет больше 6 млн долларов. В прошлом году этот турнир выиграл испанец Рафаэль Надаль.

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в третьем круге турнира в Монреале. Сегодня, 9 августа, уроженец Москвы обыграл хозяина соревнований – Феликса Оже-Альяссима.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:5, 6:3, а ее продолжительность составила 2 часа 52 минуты.

Таким образом, Хачанов вышел в ¼ финала, где ему предстоит матч против немца Александра Зверева.

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