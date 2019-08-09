Александрова проиграла Уильямс в Торонто

В третьем круге «Премьера» в Торонто Екатерина Александрова потерпела поражение от финалистки «Уимблдона» Серены Уильямс.
Торонто (Канада)
Rogers Cup presented by National Bank
Premier 5
Призовой фонд 2 830 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Серена Уильямс (США) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 6:4
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