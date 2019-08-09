Александрова проиграла Уильямс в Торонто - Советский спорт
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09 августа 2019 07:33Теннис

Александрова проиграла Уильямс в Торонто

Российская теннисистка завершила выступление в Канаде.

В третьем круге «Премьера» в Торонто Екатерина Александрова потерпела поражение от финалистки «Уимблдона» Серены Уильямс.

Торонто (Канада)

Rogers Cup presented by National Bank

Premier 5

Призовой фонд 2 830 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Серена Уильямс (США) – Екатерина Александрова (Россия) 7:5, 6:4

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