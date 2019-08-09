Медведев переиграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале - Советский спорт
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09 августа 2019 21:05Теннис

Медведев переиграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в четвертьфинале турнира в Монреале.

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянина. За вермя матча Медведев шесть раз подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника один эйс, а также две ошибки на подаче.

Отметим, что Медведев впервые выиграл у Тима в официальных матчах. После этой встречи счет в личном противостоянии теннисистов стал 2:1 в пользу австрийца.

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