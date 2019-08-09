Хачанов обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Монреале Российский теннисист Карен Хачанов переиграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира в Монреале.

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Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. За время встречи Хачанов пять раз подал на вылет и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, а также восемь двойных ошибок.

Добавим, что в полуфинале турнира Хачанов встретится с другим российским теннисистом Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим австрийца ДоминикаТима.