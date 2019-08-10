Карен Хачанов о матче с Медведевым: Всегда непросто играть с другом Хачанов и Медведев сыграют друг с другом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Загрузка...

Восьмая ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал предстоящий матч с другим российским теннисистом – Даниилом Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» Coupe Rogers в Монреале.

«Всегда непросто играть против твоего друга-соотечественника, – приводит слова 23-летнего Хачанова официальный сайт ATP. – Мы росли вместе. Мы играли все турниры с 12 или 14 лет. Знаем друг друга очень хорошо.

Переписать историю – это здорово. Но впереди большой путь. Если нам удастся обновить рекорды или войти в историю, это будет отлично для нас и все страны».

Отметим, что еще ни разу в истории российские теннисисты не играли друг с другом в полуфинале турниров серии «Мастерс». Ранее Медведев и Хачанов провели друг с другом два матча. Счет личных встреч – 1:1.