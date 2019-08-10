Карен Хачанов о матче с Медведевым: Всегда непросто играть с другом

Восьмая ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал предстоящий матч с другим российским теннисистом – Даниилом Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» Coupe Rogers в Монреале.
«Всегда непросто играть против твоего друга-соотечественника, – приводит слова 23-летнего Хачанова официальный сайт ATP. – Мы росли вместе. Мы играли все турниры с 12 или 14 лет. Знаем друг друга очень хорошо.
Переписать историю – это здорово. Но впереди большой путь. Если нам удастся обновить рекорды или войти в историю, это будет отлично для нас и все страны».
Отметим, что еще ни разу в истории российские теннисисты не играли друг с другом в полуфинале турниров серии «Мастерс». Ранее Медведев и Хачанов провели друг с другом два матча. Счет личных встреч – 1:1.
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