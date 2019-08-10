Даниил Медведев: У нас с Хачановым хорошая конкуренция друг с другом - Советский спорт
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10 августа 2019 11:07ТеннисЛипкин Антон

Даниил Медведев: У нас с Хачановым хорошая конкуренция друг с другом

Российские теннисисты сыграют друг с другом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Девятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с другим российским теннисистом – Кареном Хачановым в полуфинале турнира серии «Мастерс» Coupe Rogers в Монреале.

«Он мой соотечественник и хороший друг, – приводит слова 23-летнего Медведева официальный сайт ATP. – Конечно, в первую очередь мы играем за себя. Я уверен, даже если бы Карена не было в топ-10, я бы там смог оказаться. Но это создает нам хорошую конкуренцию друг с другом».

Напомним, в истории турниров серии «Мастерс» российские теннисисты впервые сыграют друг с другом. На данный момент счет личных встреч Медведева и Хачанова на турнирах ATP – 1:1.

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