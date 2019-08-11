Кудерметова обыграла олимпийскую чемпионку

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла пуэрториканку Монику Пуиг в финале квалификации турнира в Цинциннати – 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 66 минут.
Пуиг – 43-я ракетка мира. В 2016 году она выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
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