Медведев проиграл Надалю в финале «Мастерса» в Монреале Российский теннисист взял только три гейма у второй ракетки мира.

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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии «Мастерс» Coupe Rogers в Торонто.

В финале 33-летний испанец нанес поражение Даниилу Медведеву, который после победы в полуфинале над Кареном Хачановым стал первой ракеткой России. Матч завершился за 1 час 10 минут в двух сетах со счетом 6:3, 6:0.

Надаль завоевал свой 83-й титул в карьере и 35-й – на турнирах серии «Мастерс».

Медведев, впервые в карьере дошедший до решающего матча «Мастерса», потерпел четвертое поражение в пяти финалах в нынешнем сезоне.

Торонто (Канада)

Турнир серии «Мастерс» Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Даниил Медведев (Россия, 8) – 6:3, 6:0