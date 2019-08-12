Медведев проиграл Надалю в финале «Мастерса» в Монреале

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии «Мастерс» Coupe Rogers в Торонто.
В финале 33-летний испанец нанес поражение Даниилу Медведеву, который после победы в полуфинале над Кареном Хачановым стал первой ракеткой России. Матч завершился за 1 час 10 минут в двух сетах со счетом 6:3, 6:0.
Надаль завоевал свой 83-й титул в карьере и 35-й – на турнирах серии «Мастерс».
Медведев, впервые в карьере дошедший до решающего матча «Мастерса», потерпел четвертое поражение в пяти финалах в нынешнем сезоне.
Торонто (Канада)
Турнир серии «Мастерс» Coupe Rogers
Призовой фонд 5 701 945 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Даниил Медведев (Россия, 8) – 6:3, 6:0
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