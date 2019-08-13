Шарапова и Кузнецова вышли во второй круг в Цинциннати Две российские теннисистки одержали победы на турнире в США.

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Российские теннисистки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова выиграли свои стартовые матчи на турнире WTA Western & Southern Open в Цинциннати.

32-летняя Шарапова, получившая от организаторов wild card, выбила из борьбы Элисон Риск из США, завершив матч в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Ее следующей соперницей станет вторая ракетка мира Эшли Барти, посеянная под первым номером.

А 34-летняя Кузнецова, также попавшая в основную сетку благодаря wild card, нанесла поражение 11-й ракетке мира Анастасии Севастовой из Латвии (7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4). Отметим, что матч продолжался 2 часа 35 минут. Теперь она сыграет с Даяной Ястремской из Украины.

Ранее во второй круг вышла Вероника Кудерметова.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 944 486 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Мария Шарапова (Россия, WC) – Элисон Риск (США, WC) – 6:3, 7:6 (7:4)

Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Анастасия Севастова (Латвия, 11) – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4