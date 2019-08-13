Рублев взял реванш у Басилашвили Следующий соперник еще серьезнее.

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Цинциннати.

В 1/32 финала он обыграл Николоза Басилашвили из Грузии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Матч продолжался два часа. Россиянину помогли 16 эйсов, три реализованных брейк-пойта из пяти и четыре двойных ошибки соперника. Теперь его ждет встреча с победителем матча Григор Димитров (Болгария) – Станислас Вавринка (Швейцария).

Напомним, что 28 июля Рублев уступил Басилашвили в финале турнира в Гамбурге (5:7, 6:4, 3:6).