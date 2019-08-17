Потапова победила в полуфинале квалификации турнира в Нью-Йорке 709-я ракетка мира потрепала нервы россиянке.

Новости СМИ2 Россиянка Анастасия Потапова нанесла поражение китаянке Чжаосюань Ян в полуфинале квалификации нью-йорского турнира – 3:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 98 минут и прерывался из-за жары. В финале квалификации 76-я ракетка мира встретится с американкой Франческой Ди Лоренцо.