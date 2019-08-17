Потапова победила в полуфинале квалификации турнира в Нью-Йорке

Россиянка Анастасия Потапова нанесла поражение китаянке Чжаосюань Ян в полуфинале квалификации нью-йорского турнира – 3:6, 6:3, 6:3.
Матч продолжался 98 минут и прерывался из-за жары.
В финале квалификации 76-я ракетка мира встретится с американкой Франческой Ди Лоренцо.
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