Медведев остался пятым в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 43-е место

В первой двадцатке нового рейтинга ATP изменений не произошло. Таким образом, первая ракетка России Даниил Медведев сохранил пятое место, а Карен Хачанов – девятое.
Отметим, что еще один российский теннисист – Андрей Рублев – улучшил свои позиции. После выхода в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме он поднялся на четыре места и теперь располагается на 43-й строчке.
Рейтинг ATP
Положение на 26 августа 2019 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 11685 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6950
4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 4925
5. (5) Даниил Медведев (Россия) – 4125
6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4005
7. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 4005
8. (8) Стефанос Циципас (Греция) – 3455
9. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2890
10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575
11. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2510
12. (12) Борна Чорич (Хорватия) – 2160
13. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2140
14. (14) Джон Изнер (США) – 2075
15. (15) Давид Гоффен (Бельгия) – 2055
16. (16) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2050
17. (17) Кевин Андерсон (ЮАР) – 2050
18. (18) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1985
19. (19) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1750
20. (20) Гидо Пелья (Аргентина) – 1735…
43. (47) Андрей Рублев (Россия) – 1066
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