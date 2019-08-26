Медведев остался пятым в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 43-е место ATP опубликовал новый рейтинг.

В первой двадцатке нового рейтинга ATP изменений не произошло. Таким образом, первая ракетка России Даниил Медведев сохранил пятое место, а Карен Хачанов – девятое.

Отметим, что еще один российский теннисист – Андрей Рублев – улучшил свои позиции. После выхода в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме он поднялся на четыре места и теперь располагается на 43-й строчке.

Рейтинг ATP

Положение на 26 августа 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 11685 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6950

4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 4925

5. (5) Даниил Медведев (Россия) – 4125

6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4005

7. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 4005

8. (8) Стефанос Циципас (Греция) – 3455

9. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2890

10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575

11. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2510

12. (12) Борна Чорич (Хорватия) – 2160

13. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2140

14. (14) Джон Изнер (США) – 2075

15. (15) Давид Гоффен (Бельгия) – 2055

16. (16) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2050

17. (17) Кевин Андерсон (ЮАР) – 2050

18. (18) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1985

19. (19) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1750

20. (20) Гидо Пелья (Аргентина) – 1735…

43. (47) Андрей Рублев (Россия) – 1066