Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA, Блинкова поднялась на девять позиций WTA опубликовал новый рейтинг.

В первой десятке нового рейтинга WTA произошло два изменения. Белорусская теннисистка Арина Соболенко покинула топ-10. На ее девятое место поднялась Мэдисон Киз из США, а в десятку вернулась еще одна американка – Слоан Стивенс.

Первой ракеткой России останется Дарья Касаткина, занимающая 42-е место. Анна Блинкова после выхода в четвертьфинал в Нью-Йорке поднялась на девять позиций и расположилась на 84-й строчке.

Рейтинг WTA

Положение на 26 августа 2019 года

1. (1) Наоми Осака (Япония) – 6606 очков

2. (2) Эшли Барти (Австралия) – 6501

3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 6315

4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 4743

5. (5) Элина Свитолина (Украина) – 4492

6. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4386

7. (7) Кики Бертенс (Голландия) – 4325

8. (8) Серена Уильямс (США) – 3935

9. (10) Мэдисон Киз (США) – 3267

10. (11) Слоан Стивенс (США) – 3189

11. (12) Анастасия Севастова (Латвия) – 3167

12. (13) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2968

13. (9) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2955

14. (14) Анжелик Кербер (Германия) – 2870

15. (15) Бьянка Андрееску (Канада) – 2837

16. (16) Джоанна Конта (Великобритания) – 2695

17. (17) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2650

18. (18) Ван Цян (Китай) – 2646

19. (19) Каролин Возняцки (Дания) – 2537

20. (20) София Кенин (США) – 2460…

42. (42) Дарья Касаткина (Россия) – 1330

43. (43) Екатерина Александрова (Россия) – 1273…

45. (46) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1180…

51. (51) Вероника Кудерметова (Россия) – 1074…

61. (60) Маргарита Гаспарян (Россия) – 969…

63. (62) Светлана Кузнецова (Россия) – 936…

72. (76) Анастасия Потапова (Россия) – 864…

84. (93) Анна Блинкова (Россия) – 706

85. 85) Вера Звонарева (Россия) – 700…

87. (87) Мария Шарапова (Россия) – 696…

98. (98) Наталья Вихлянцева (Россия) – 630