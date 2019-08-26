Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA, Блинкова поднялась на девять позиций

В первой десятке нового рейтинга WTA произошло два изменения. Белорусская теннисистка Арина Соболенко покинула топ-10. На ее девятое место поднялась Мэдисон Киз из США, а в десятку вернулась еще одна американка – Слоан Стивенс.
Первой ракеткой России останется Дарья Касаткина, занимающая 42-е место. Анна Блинкова после выхода в четвертьфинал в Нью-Йорке поднялась на девять позиций и расположилась на 84-й строчке.
Рейтинг WTA
Положение на 26 августа 2019 года
1. (1) Наоми Осака (Япония) – 6606 очков
2. (2) Эшли Барти (Австралия) – 6501
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 6315
4. (4) Симона Халеп (Румыния) – 4743
5. (5) Элина Свитолина (Украина) – 4492
6. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4386
7. (7) Кики Бертенс (Голландия) – 4325
8. (8) Серена Уильямс (США) – 3935
9. (10) Мэдисон Киз (США) – 3267
10. (11) Слоан Стивенс (США) – 3189
11. (12) Анастасия Севастова (Латвия) – 3167
12. (13) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2968
13. (9) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2955
14. (14) Анжелик Кербер (Германия) – 2870
15. (15) Бьянка Андрееску (Канада) – 2837
16. (16) Джоанна Конта (Великобритания) – 2695
17. (17) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2650
18. (18) Ван Цян (Китай) – 2646
19. (19) Каролин Возняцки (Дания) – 2537
20. (20) София Кенин (США) – 2460…
42. (42) Дарья Касаткина (Россия) – 1330
43. (43) Екатерина Александрова (Россия) – 1273…
45. (46) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1180…
51. (51) Вероника Кудерметова (Россия) – 1074…
61. (60) Маргарита Гаспарян (Россия) – 969…
63. (62) Светлана Кузнецова (Россия) – 936…
72. (76) Анастасия Потапова (Россия) – 864…
84. (93) Анна Блинкова (Россия) – 706
85. 85) Вера Звонарева (Россия) – 700…
87. (87) Мария Шарапова (Россия) – 696…
98. (98) Наталья Вихлянцева (Россия) – 630
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Андрей Ивичук: Ковалев – проверка для Ярда, а Макабу – для Папина Известный тренер Андрей Ивичук рассказал «Советскому спорту» о подготовке своего подопечного Алексея Папина к предстоящему поединку с Илунгой Макабу, и объяснил, почему конголезцу проиграл Дмитрий Кудряшов. 23.08.2019 12:54 Бокс Усачев Владислав Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий «Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров «Краснодар» и «Локомотив», сыграв вничью, дружно догнали в турнирной таблице РПЛ «Зенит», оступившийся в Уфе.
24.08.2019 21:54 Футбол Мощенко Захар Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай Видео всех голов 7-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 7-го тура чемпионата России. 25.08.2019 23:00 Футбол