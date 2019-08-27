Мария Шарапова: До конца года хочу играть как можно больше Российская теннисистка завершила выступление на US Open после первого круга.

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Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от Серены Уильямс из США (1:6, 1:6) в первом круге турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке рассказала о своих планах до конца сезона.

«После продолжительного матча с (Анетт) Контавейт (на турнире в Торонто) у меня около недели были проблемы с плечом, – приводит слова 32-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Мне кажется, в той игре я подала более 200 раз. Это было очень много по сравнению с моими тренировками.

Мне нужно с умом подойти к составлению расписания, но до конца года я хочу играть как можно больше».

Напомним, по итогам US Open Шарапова, сейчас занимающая 87-е место в мировом рейтинге, покинет топ-100.