Мария Шарапова: Пока ты сама себя не списываешь, все будет хорошо Российская теннисистка проиграла в первом круге US Open.

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Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от Серены Уильямс из США (1:6, 1:6) в первом круге US Open рассказала о мотивации продолжать карьеру.

«Смысл в том, что я верю в свои способности, – приводит слова 32-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Вы можете меня списать. Многие могут меня списать, особенно после поражения 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но пока это не можешь сказать ты сама, все будет хорошо».

Отметим, что Шарапова впервые в своей карьере потерпела поражение в первом круге US Open. С января бывшая первая ракетка мира одержала только две победы. Ранее она также выбыла в первом круге «Уимблдона».