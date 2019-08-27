Кудерметова проиграла в первом круге US Open Ранее турнир покинули Дарья Касаткина и Мария Шарапова.

Россиянка Вероника Кудерметова завершила борьбу на US Open.

В матче первого круга она уступила американке Франческе Ди Лоренцо – 6:7 (4:7), 2:6.

Встреча продолжалась 87 минут. За это время Кудерметова дважды подала навылет и не реализовала ни одного из двух брейк-пойнтов.