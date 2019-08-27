Осака выбила Блинкову с US Open Ранее турнир покинули Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Вероника Кудерметова и Наталья Вихлянцева.

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Действующая чемпионка US Open японка Наоми Осака обыграла россиянку Анну Блинкову в матче первого круга Открытого чемпионата США-2019.

Счет встречи – 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

Матч продолжался два часа 27 минут.

В активе россиянки один эйс и два реализованных брейк-пойнта из 11.