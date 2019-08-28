Потапова уступила Гауфф в первом круге US Open Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла американке Кори Гауфф в первом раунде Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 4:6 в пользу американской спортсменки. За время матча Потапова дважды подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из пяти, а также допустила четыре двойные ошибки На счету ее соперницы семь реализованных брейк-пойнтов из 19, а также 11 двойных ошибок.

Добавим, что во втором раунде турнира Гауфф сыграет с венгерской теннисисткой Тимей Бабош.