Соболенко переиграла Азаренко и вышла во второй раунд US Open Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла соотечественницу Викторию Азаренко на старте Открытого чемпионата США.

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Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4. За время матча Соболенко восемь раз подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и совершила 13 двойных ошибок. На счету ее соперницы три эйса, четыре брейк-пойнта из 12, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что во втором раунде Соболенко сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана, ранее обыгравшей американку Мэдисон Брэнгл (6:3, 6:3).