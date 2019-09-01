Федерер обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась победой швейцарца со счетом 6:2, 6:2, 6:0. За время матча Федерер десять раз подал навылет, реализовал восемь брейк-пойнтов из девяти и допустил 3 двойные ошибки. На счету его споерника два реализованных брейк-пойнта, а также четыре двойные ошибки.
В ¼ финала Федерер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) - Алекс де Минор (Австралия).
Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше 1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы. 30.08.2019 10:00 Хоккей Домрачев Владислав «Когда Чуди бросает, становится очень страшно» Авторы голов «Авангарда» Коди Франсон и Максим Чудинов раскрыли секрет своих неотразимых бросков, а главные тренеры были куда сдержаннее в эмоциях. 01.09.2019 20:54 Хоккей Домрачев Владислав Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля Юрий Семин: Мариу может играть на трех позициях, но ему нужно привыкнуть к нашей действительности Главный тренер «Локомотива» прокомментировал домашнее поражение (1:2) от «Ростова», не став называть его полезным в преддверии старта в Лиге чемпионов. 31.08.2019 20:22 Футбол Мощенко Захар Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Виктор Гончаренко: Влашич и в полнакала достаточно ярко горит На пресс-конференции после матча «Арсенал» - ЦСКА (1:2) главный тренер гостей Виктор Гончаренко назвал победу закономерной. 01.09.2019 19:19 Футбол Аполоник Дмитрий Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег