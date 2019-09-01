Федерер обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 сентября 2019 21:18Теннис

Федерер обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена в четвертом раунде Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась победой швейцарца со счетом 6:2, 6:2, 6:0. За время матча Федерер десять раз подал навылет, реализовал восемь брейк-пойнтов из девяти и допустил 3 двойные ошибки. На счету его споерника два реализованных брейк-пойнта, а также четыре двойные ошибки.

В ¼ финала Федерер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) - Алекс де Минор (Австралия).

Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше 1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы. 30.08.2019 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Владислав Третьяк: У ЦСКА было больше моментов, но удача была на стороне «Авангарда» Кирилл Капризов: В матче с «Авангардом» нам не хватило реализации Максим Чудинов: Хартли не ругает меня за броски из своей зоны
«Когда Чуди бросает, становится очень страшно» Авторы голов «Авангарда» Коди Франсон и Максим Чудинов раскрыли секрет своих неотразимых бросков, а главные тренеры были куда сдержаннее в эмоциях. 01.09.2019 20:54 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Юрий Семин: Мариу может играть на трех позициях, но ему нужно привыкнуть к нашей действительности Главный тренер «Локомотива» прокомментировал домашнее поражение (1:2) от «Ростова», не став называть его полезным в преддверии старта в Лиге чемпионов. 31.08.2019 20:22 Футбол Мощенко Захар
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Виктор Гончаренко: Влашич и в полнакала достаточно ярко горит На пресс-конференции после матча «Арсенал» - ЦСКА (1:2) главный тренер гостей Виктор Гончаренко назвал победу закономерной. 01.09.2019 19:19 Футбол Аполоник Дмитрий
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Новости
21:18 Теннис Федерер обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open
20:59 Футбол «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» благодаря голу Жиркова
20:40 Футбол «Витесс» обыграл АЗ и вышел в лидеры чемпионата Голландии
20:28 Футбол Соперник «Краснодара» в Лиге Европы «Базель» обыграл «Лугано»
20:14 Хоккей Владислав Третьяк: У ЦСКА было больше моментов, но удача была на стороне «Авангарда»
19:52 Футбол «Зенит» выигрывает у «Спартака» после первого тайма благодаря голу Жиркова
19:47 Футбол «Спартак» - «Зенит». Жирков открыл счет в матче (видео)
19:40 Футбол «Спартак» - «Зенит». Арбитр отменил гол Бакаева после просмотра VAR (видео)
19:30 Хоккей Кирилл Капризов: В матче с «Авангардом» нам не хватило реализации
19:20 Футбол Игорь Черевченко: Пропустили глупые голы
19:16 Хоккей Максим Чудинов: Хартли не ругает меня за броски из своей зоны
19:11 Футбол «Спартак»: У Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы
18:58 Футбол Олег Романцев - о матче «Спартака» с «Зенитом»: Порвем козлов
18:45 Волейбол Волейболистки сборной России обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
18:39 Формула-1 Шарль Леклер: Хотел бы посвятить первую победу Юберу
18:26 Футбол Гол Гогуа принес ЦСКА волевую победу над «Арсеналом»
18:14 Футбол «Спартак» - «Зенит». Составы команд
18:11 Формула-1 Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят - седьмой
17:49 Хоккей «Авангард» одержал волевую победу над ЦСКА в матче Кубка открытия КХЛ
17:29 Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбуром»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика