Федерер обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open Швейцарский теннисист Роджер Федерер оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена в четвертом раунде Открытого чемпионата США по теннису.

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Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась победой швейцарца со счетом 6:2, 6:2, 6:0. За время матча Федерер десять раз подал навылет, реализовал восемь брейк-пойнтов из девяти и допустил 3 двойные ошибки. На счету его споерника два реализованных брейк-пойнта, а также четыре двойные ошибки.

В ¼ финала Федерер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) - Алекс де Минор (Австралия).