Уильямс обыграла хорватку Мартич и вышла в 1/4 финала US Open Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла хорватку Петру Мартич в четвертом раунде Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча продолжалась и завершилась победой американки со счетом 6:3, 6:4. За время матча Уильямс три раза подала навылет, реализовала три из восьми брей-пойнтов, а также допустила три двойные ошибки. На счету ее соперницы два эйса, один реализованный брейк-пойнт из трех, а также одна ошибка при подаче.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Уильямс сыграет с китаянкой Ван Цян, ранее обыгравшей австралийку Эшли Барти (6:2, 6:4).