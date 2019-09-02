Серена Уильямс: Голеностоп? Обычно сразу понимаю, если с ним что не так, но пока все хорошо (видео) Американка подвернула голеностоп по ходу матча на US Open с Мартич.

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс после матча с Петрой Мартич из Хорватии (6:3, 6:4) в четвертом круге турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке рассказала о состоянии правого голеностопа, который она подвернула по ходу игры.

«Голеностоп? Обычно я сразу понимаю, если с ним что-то не так, – приводит слова 37-летней американской теннисистки официальный сайт US Open. – В январе у меня было сильное растяжение. Я сразу подумала: «Нет, это не может произойти. Я наконец-то восстановилась». Посмотрим, что будет завтра. Пока все хорошо. Я справилась с этой ситуацией».

Напомним, соперницей Уильямс по четвертьфиналу станет Ван Цян из Китая, которая выбила из борьбы вторую ракетку мира Эшли Барти из Австралии (6:2, 6:4).